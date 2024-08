Kyrgios contro Sinner | Dovresti stare via per due anni E Pouille | Basta di farci prendere in giro

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 20 agosto 2024) Roma, 20 agosto 2024 - Dal mondo del tennis partono attacchi, trovato positivo a uno steroide ma già scagionato da parte di un tribunale indipendente dopo aver ricevuto la documentazione dalla International tennis integrity Agency (Itia) perché ritenuto non colpevole. "Ridicolo, che sia stato accidentale o pianificato. Ti hanno fatto fare due test con una sostanza (steroide) proibitavia per due. Le tue prestazioni sono migliorate. Crema per massaggi Sì, certo", ha scritto sul suo profilo X il tennista australiano Nicholas. "Non riesco a immaginare cosa stiano provando in questo momento tutti gli altri giocatori che sono stati squalificati per sostanze contaminate. Regole diverse per giocatori diversi", dice Denis Shapovalov, tennista canadese.