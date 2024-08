Il gas inverte la rotta e riaggancia quota 40 euro ad Amsterdam

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di lunedì 19 agosto 2024) MILANO –lae si riporta in territorio positivo il gas naturale sulla piazza Ttf dindo40. I contratti future sul mesi di settembre guadagnano lo 0,76% a 39,98al MWh. Prosegue intanto in cauto rialzo la seduta delle principali Borsepee con i future Usa negativi in vista dell’indice predittivo di luglio, previsto in calo rispetto al precedente sul mese di giugno. Gli occhi degli investitori sono puntati su Jackson Hole, che ospita il tradizionale incontro estivo dei banchieri centrali mondiali organizzato dalla Fed. Madrid (+1,14%) è la migliore, seguita da Milano (+0,65%), Parigi (+0,37%), Francoforte (+0,2%) e Londra (-0,13%), che rimane negativa.