Cascina Baiacucco | è scontro sull’Imu

(Di lunedì 19 agosto 2024) Da un lato un progetto di riconversione urbanistica, con la riqualificazione di un rudere che diventerà un nuovo e moderno complesso residenziale. Dall’altro un braccio di ferro, tra Comune e operatore privato, per il conteggio dell’Imu da versare. è quello che sta succedendo attorno a Villa, oggi edificio dismesso e degradato. La proprietà della vecchiaha, infatti, impugnato un avviso di accertamento del valore di 11mila euro per l’imposta. Una cifra contestata dalla società, che ora si è rivolta alla giustizia tributaria. Alla base dei diversi calcoli c’è anche una diversa stima della superficie lorda complessiva, con una differenza di quasi mille metri quadrati (in più per gli uffici pubblici e in meno per l’operatore). Troppo distante la base di partenza per arrivare a definire la slp e, dunque, anche il valore dell’Imu.