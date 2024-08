Noreda Graves conquista Matelica | Stiamo già lavorando per il bis

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 18 agosto 2024)ha ospitato il concerto finale della 33esima edizione del San Severino Blues Festival. Sul palco di piazzale Gerani è salita, cantante e cantautrice americana del North Carolina, una delle voci soul più apprezzate d’America. In tanti hanno assistito allo spettacolo concluso in un tripudio di applausi. Oltre aalla voce, il concerto è stato portato avanti da Gianluca Amabili alla chitarra, Fabrizio Ginoble alle tastiere, Simone Sulpizio al basso ed Edoardo Tancredi alla batteria. L’esibizione è stata un affascinante mix di gospel, funk, blues e R&B.ha iniziato a cantare in chiesa all’età di tre anni, ha imparato l’arte del canto dai suoi genitori. Nel 2004, dopo un’audizione a New York, è entrata nell’Harlem Gospel Choir, il coro gospel più famoso al mondo, del quale diventa voce solista.