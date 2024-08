Perdi i chili della vacanza velocemente | i consigli che promettono risultati in pochissimo tempo!

Leggi tutta la notizia su eccellenzemeridionali

(Di sabato 17 agosto 2024): ichein! Hai appena concluso un periodo di relax e sfrenatezze culinarie. E ora? Forse la bilancia non è più la tua migliore amica, ma non disperare! Ecco alcuni suggerimenti per tornare in forma senza ansia. Dopo aver trascorso delle vacanze all'insegna del divertimento e magari anche di un po' troppi sfizi, è normale ritrovarsi con qualche chilo in più. Ma non c'è motivo di farsi prendere dal panico. La sfida di rimettersi in forma è assolutamente alla tua portata, e con le giuste mosse, puoi farcela senza stress. Considera il peso accumulato come un souvenir delle belle esperienze fatte e non come un nemico.