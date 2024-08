Manchester United-Fulham oggi in tv | orario canale e diretta streaming Premier League 2024 25

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 16 agosto 2024) Le indicazioni per seguire intv la sfida tra, gara di apertura della/25. Torna il massimo campionato inglese, e ad inaugurare la nuova stagione sono i Red Devils del confermato Erik ten Hag, che esordiscono all’Old Trafford contro i Cottagers. Il tecnico olandese ha dichiarato che la sua squadra non è ancora pronta, e che nelle ultime due settimane di mercato si aspetta ulteriori ritocchi alla rosa, ma adesso è arrivato il momento di fare sul serio e lonon può permettersi passi falsi come ad inizio scorsa stagione, per non essere costretto a rincorrere fin da subito. La sfida è in programma, venerdì 16 agosto, alle ore 21.00, consu Sky Sport Uno e Sky Sport 4k, e insu Sky Go e NOW.in tv:/25 SportFace.