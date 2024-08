Un occhio all’ambiente | La svolta per Fainplast

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 11 agosto 2024) Fare impresa con unattento rivolto al pianeta. Ancora una volta ladella famiglia Faraotti si conferma un’azienda particolarmente sensibile anche su ciò che riguarda la tutela dell’ecosistema che ci circonda. Uno dei marchi leader nella produzione di compounds e materiale plastico in forma granulare ha presentato un impianto di trigenerazione per la produzione efficiente di energia che consentirà di avere circa 1500 tonnellate di co2 risparmiata ogni anno. È questo l’obiettivo che laintende raggiungere con il moderno impianto della potenza di 2,7 mw elettrici e 1,9 mw frigoriferi realizzato da Genera Group (Energy & Sustainability Services Company), nota industria specializzata in progetti nel settore dell’efficienza energetica e della decarbonizzazione.