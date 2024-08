Pierina Paganelli interrogata Valeria Bartolucci | cosa si sa per ora

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di martedì 6 agosto 2024), la moglie di Louis Dassilva, in carcere dal 16 luglio per il delitto di, è statain questura dopo che Manuela Bianchi, nuora della vittima, l’ha denunciata accusandola di stalking. La querela è stata presentata dopo la violenta lite avvenuta a fine luglio tra le due donne nel garage di via del Ciclamino, mentre Manuela stava rilasciando l’ennesima intervista in tv sull’omidicio. La donna è stata ascoltata in questura a Rimini per tre ore e mezza, poi è uscita insieme al suo legale, l’avvocato Alberto Donini.