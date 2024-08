Joe Hendry | Forse un giorno potrete vedere una sfida con la chitarra fra The Rock e me

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di martedì 6 agosto 2024) Joeè sicuramente uno degli atleti TNA più famosi e apprezzati nel mondo del wrestling, è diventato maggiormente noto dal momento in cui è approdato a NXT per via di una partnership fra la WWE e la TNA e vanta inoltre una grande abilità nel suonare la. La passione dellaè diffusa nel mondo del wrestling, molti atleti infatti si esibiscono sul ring con dei mini concerti, come fecestesso nell’episodio di NXT andato in onda il 30 luglio. In una recente intervista rilasciata al podcast The Wrestling Matt, Joeha affermato il desiderio dire in futuro Thefacendo con lui una gara di: “Non so se qualcosa supererà mai il concerto fatto da Thea Toronto. Apprezzo le belle parole, eunpotremmounadifra me e The Great One, chissà.