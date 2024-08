Hakimi nella bufera dopo il gesto alle Olimpiadi in mondovisione

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 6 agosto 2024) Il suonon è passato inosservato. Quello di Achrafche ha fatto scatenate di ira la Spagna intera durante il match tra gli iberici e il Marocco delle. L'ex Inter è andato a brutto uso contro il portiere della Rosa, Arnau Tenas. Prima del rigore in favore del Marocco, che si era portato momentaneamente in vantaggiosemifinale delledi Parigi 2024,ha pensato bene di fare questo con il suo compagno di squadra al PSG, due anni più giovane dell'ex esterno destro dell'Inter. Ha provato in tutti i modi a farlo crollare mentalmente. Per gli spagnoli si è trattato di un segno di poca riconoscenza nei confronti di un Paese che gli ha dato tanto e per cui dovrebbe sempre avere profondo rispetto. Ildiè stato interrotto dall'arbitro.