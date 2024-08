Drew McIntyre | Devo dar merito a Punk del bel match ma ad oggi sono io il Best In The World!

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di lunedì 5 agosto 2024) Iltrae CMè passato agli archivi, e come da pronostico, cistati tanti momenti controversi causati dallo special guest refree Seth Rollins. Ciononostante, ilè stato elogiato dai più per lo storytelling di assoluto livello che lo ha caratterizzato, con Triple H che lo ha definito addirittura un capolavoro. Parola al vincitore Nel post Summerslam, lo Scottish Warrior ha avuto modo di commentare la sua vittoria contro, autodefinendosi il nuovoIn The: “Riconosco i giusti meriti a. Non mi aspettavo che portasse a questi livelli il. Ma realisticamente, nel 2024,è ilIn The. Il pacchetto completo sotto ogni punto di vista. A chi darà la colpa? Probabilmente si presenterà a Raw, forse pubblicherà un promo sui social media dicendo che: ‘È stata colpa di Seth’.