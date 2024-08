Traffico intenso in Piemonte qualche coda sulla A32

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di sabato 3 agosto 2024) TORINO – È stata una mattina diinper le previste partenze per le vacanze estive e per il fine settimana. Incolonnamenti si sono formatitangenziale del capoluogose e, come annunciato, sull’A32 Torino-Bardonecchia nella Valle di Susa. Code pererano presenti ancora intorno alle 15 proprio su questa autostrada nelle montagne del Torinese in particolare tra la circonvallazione di Oulx e Bardonecchia in direzione Bardonecchia e in altri tratti dove sono in corso lavori. Moltoilanchestatale che segue lo stesso percorso. Particolarmente trafficata anche la statale 21 della Maddalena nel Cuneese, dove si sono formate code tra Demonte e Vinadio in direzione del valico del Colle della Maddalena al confine con la Francia.