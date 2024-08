Caso Khelif-Carini nuovo scontro L’associazione internazionale di boxe premia l’italiana Cio | La dice lunga sulla credibilità dell’Iba

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 3 agosto 2024) Nuova polemica sule clamorosotra due istituzioni sportive. Da una parte l’International Boxing Association e dall’altra il Comitato olimpico. L’Iba infatti assegnerà ad Angela, che ha abbandonato il combattimento contro l’algerina Imaneai Giochi di Parigi 2024 dopo 46 secondi del primo round, il premio in denaro riconosciuto ai pugili che vincono la medaglia d’oro. Una decisione che rafforzerà la polemica tutta politica sul match e che ha visto anche le dichiarazioni della premier Giorgia Meloni e del presidente del Senato Ignazio La Russa. “Non potevo guardare le sue lacrime – ha dichiarato il presidente Umar Kremlev -. Non sono indifferente a queste situazioni e posso assicurare che proteggeremo ogni pugile. Non capisco perché si voglia uccidere il pugilato femminile.