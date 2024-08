Malore fatale in ospedale | muore a 45 anni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 1 agosto 2024) Unmentre si preparava a una terapia ina Reggio. Una complicazione clinica ha colpito Chiara Cattabiani, detta "Klarisse". Aveva 45. Da qualche tempo lottava con forza contro una malattia. E l’altra mattina era al Santa Maria Nuova per una terapia programmata. Improvvisamente è subentrato il. Immediato l’intervento del personale medico presente sul posto. Ma ogni sforzo è risultato inutile. Chiara abitava a Correggio con il compagno Robert Vecchi. Lascia anche la madre Lorena, il padre Guido, i figli Samantha, Elias, Victoria, la giovanissima Evita di soli due, la nonna Marisa, zii, cugini, nipoti, altri parenti e tanti amici. Era casalinga e si occupava della famiglia. Ma non gli mancano le passioni: amava suonare vari strumenti, cantare, adorava i ritmi afro, dimostrando anche doti notevoli in cucina, tra i fornelli.