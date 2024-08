La pugile intersex algerina contro l' italiana? Boldrini e Cirinnà insultano chi teme per l' azzurra

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 1 agosto 2024) Quattro questioni, quella dominante è "l'operazione mirata con cui Israele ha eliminato in Iran uno dei capi di Hamas, Haniyeh. Ovviamente ieri sono arrivate le minacce di Khamenei, tempi, modi e forme andranno capite nelle prossime settimane. A noi tocca capire qual è la chiave di lettura scelta dai diversi giornali, e oggi è una giornata triste ma prevedibile". Nella sua rubrica "Occhio al caffè", la rassegna politicamente scorrettissima di Libero, il direttore editoriale Daniele Capezzone quasi allarga le braccia: "Per leggere posizioni vorrei dire equilibrate, pro-libertà, pro-democrazia, pro-Occidente e pro-Israele, bastano poche dita di una sola mano. Tutto il resto è lutto, i giornali italiani sono a lutto per il criminale di Hamas. Un lutto esplicito in alcuni casi, un lutto mascherato in altri.