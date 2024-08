Angelo Tassi la bolognesità in un quadro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 1 agosto 2024) di Nicoletta Barberini Mengoli Da poco tempo è morto il pittore bologneseall’età di 86 anni. Una grave perdita per la nostra città, perché con lui se ne va un altro tassello della pittura novecentesca, infatti era un artista conosciuto, in particolare, da una cerchia di estimatori che amano la pittura felsinea.ha conseguito la maturità artistica ed ha compiuto gli studi all’Accademia di Belle Arti di Bologna; qui ha assaporato i dettami pittorici del momento per poi adattarli alla propria personalità. Le sue opere sono state esposte nelle personali che ha tenuto in Italia, ma anche all’estero, come a Basilea, a New York e a Springfield Ohio, Usa. Da menzionare principalmente la presenza dei suoi dipinti, in permanenza, nella Galleria d’Arte Moderna del Vaticano.