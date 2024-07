Sede Rai di via Teulada evacuata per maxi incendio sul Monte Mario a Roma | salta Estate In Diretta – IL VIDEO E LE FOTO

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Un vastoè scoppiato anei pressi della città giudiziaria di Piazzale Clodio, sul. Un’alta colonna di fumo si è levata ed è visibile in gran parte della zona e nell’area si sente odore di bruciato. Disagi in tutta la zona ed evacuazione dellaRai in viache si trova proprio lì vicino alle fiamme. Per precauzione sono usciti dal Centro di Produzione Tv Rai “Raffaella Carrà” tutti i componenti delle varie redazioni, produzione e addetti ai lavori. Sospesa per ovvi motivi la trasmissione “in”, condotta da Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini. Al suo posto sta andando in onda una puntata straordinaria di “Techetechetè”. L'articoloRai di viapersulIn” – ILE LEproviene da Il Fatto Quotidiano.