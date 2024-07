La Premier League vorrebbe giocare negli Stati Uniti ma ci sarebbe la rivolta dei tifosi inglesi Times

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 31 luglio 2024) Il mercato americano diventa sempre più allettante per i club die, in generale, per il calcio. Tanto allettante che le voci su alcune partite di campionato giocatesi fanno sempre più insistenti. Martyn Ziegler sulparla della crescita di interesse del pubblico americano nei confronti del calcio e delle conseguenze che ciro se alcune partite venissero giocate lì. Ziegler scrive: “Si parla così tanto della possibilità che i clubgiochino partite ufficialiche, per molti, sembra solo una questione di tempo prima che lasi trasferisca lì. I vertici del calcio, tuttavia, insistono sul fatto che non c’è alcuna prospettiva che ciò accada nel prossimo futuro.