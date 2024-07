Voragine in via dei Navicellari strada chiusa da due settimane

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 30 luglio 2024) Ostia, 30 luglio 2024 – Ormaial traffico nell’ultimo tratto da più di due, via deiè transennata da via dei Fabbri Navali fino al lungomare. Divieto di transito e di parcheggio, benché nel tratto non interessato dallagli automobilisti continuino a posteggiare. Viabilità in crisi e sosta selvaggia nel quadrante viale della pineta di Ostia – piazza Giuliano della Rovere La carenza di parcheggi è ben nota in questo quadrante adiacente all’isola pedonale, soprattutto nel periodo estivo, i residenti sono costretti a girare anche mezz’ora prima di riuscire a posteggiare, alcuni automobilisti esasperati lasciano le proprie auto parcheggiate in prossimità degli incroci o sugli attraversamenti pedonali, già pochi in prossimità della piazza.