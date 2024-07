Calciomercato Dilettanti Tutte le trattative e le ufficialità dell’estate 2024 della Vallesina e dintorni dalla Serie D alla Terza Categoria – 30 luglio

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di martedì 30 luglio 2024) Gabrielli al Montefano. ChiappaCastelleonese, Andreoni e Ugili promossi in Prima SquadraCastelfrettese. Gli Under dei Portuali Dorica. FernandezVigor Senigallia. Burini e Natali promossi in Prima Squadra al Marina. ProperziTreiese. Cerasa passa dagli AllieviPrima SquadraCastelfrettese. I saluti del Trecastelli. Shtjefanaku all’Aesse Senigallia., estate– Leggiamo le ultime novità dinella. Martedì 30Matteo Gabrielli Ore 12.30 – ECCELLENZA – Matteo Gabrielli è un nuovo giocatore del Montefano. Il classe 1998, centrocampista, è cresciuto nelle giovanili dell’Ascoli, per poi vestire le maglie di Recanatese, Monticelli, Tolentino (con cui ha vinto l’Eccellenza), Fabriano Cerreto, Castiglione del Lago, Poggibonsi e Angelana. Ore 12.