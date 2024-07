Dal ’concertone’ di Pieve Skin raccolti 15mila euro per l’Ageop

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 28 luglio 2024) L’associazioneha donato ad Ageop circa 15.000destinati all’attività di accoglienza per le famiglie dei giovani pazienti onco-ematologici. I soldi sono statigrazie al concerto ‘La musica batte il tumore’, che si era tenuto adi Cento lo scorso 25 maggio. In particolare, la donazione, nella forma della consegna di un ‘assegnone’ al parco ‘L’isola che non c’è’ di, dove si svolge il concerto, è destinata ad un progetto specifico di Ageop, chiamato ‘Accoglienza’. Progetto volto a garantire 9 mesi di accoglienza per un bambino e la sua famiglia nelle case dell’associazione. "Siamo grati a– dice Carla Tiengo, presidente di Ageop ricerca Odv – per l’impegno e la passione con i quali ha organizzato questa bellissima iniziativa e per aver voluto destinare l’importante cifra raccolta ad Ageop.