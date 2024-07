Come sta Elisa Iorio? I dubbi sulla caviglia e gli scenari verso la finale alle Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 28 luglio 2024)si è fatta male durante le qualificazioni delledi Parigi 2024: l’azzurra è caduta in entrata alla trave, è risalita sull’attrezzo, ha portato a termine l’esercizio e a quel punto è scesa dai 10 cm facendo una smorfia. L’emiliana si è fatta immediatamente medicare lasinistra, seduta per terra sotto la cura del fisioterapista Salvatore Scintu che ha operato i trattamenti del caso. L’azzurra sembrava tranquilla e la situazione non pareva preoccupante, ha assistito agli esercizi di Alice D’Amato e Angela Andreoli, poi ha festeggiato con le compagne la qualificazione allaa squadre che andrà in scena martedì 30 luglio.spera di essere della partita nell’atto conclusivo tanto ambito dall’Italia, che andrà a caccia di una medaglia.