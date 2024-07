Maniaca delle ambulanze finisce in tribunale Ecco cosa faceva per una scarica di adrenalina

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 27 luglio 2024) C’è gente che ha manie davvero strane, e che trova soddisfazione nelle maniere più impensabili. Ma il caso di una 34enne dell’Ohio è piuttosto unico nel suo genere. Kesha Kennedy, questo il nome della ragazza, era solita chiamare ossessivamente il centralino della cittadina di Zanesville con false richieste di emergenza. A quanto pare, prima di essere portata inper rispondere del suo comportamento, la Kennedy aveva telefonato al 911 per ben 400 volte. Questo per soddisfare la sua ossessione: fare viaggi gratis sullea sirene spiegate, un’abitudine che a quanto pare era diventatale. Il comportamento della 34enne, che di per sé può risultare curioso e persino strappare un sorriso, lo è molto meno se si valutano le conseguenze dei suoi atti.