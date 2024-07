Aperte le Olimpiadi di Parigi 2024 | Riner e Perec ultimi tedofori spettacolo sulla Senna l’Italia regala emozioni

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 26 luglio 2024) La Cerimonia d’Apertura delledipasserà alla storia per la sua unicità: la sfilata delle delegazioni lungo la, una passerella di sei chilometri a bordo di barche che hanno navigato dal Ponte d’Austerlitz al Ponte d’Iéna, arrivando al Trocadero di fronte alla Torre Eiffel. Per la prima volta nella storia uno dei momenti più iconici dei Giochi si è consumato al di fuori dello Stadio, in uno scenario indubbiamente di grande impatto anche se funestato da una pioggia copiosa che ha rovinato la serata. Lonon è però stato memorabile: i rappresentanti dei 205 Paesi non hanno avuto la giusta visibilità, sono stati inquadrati poco e male, i portabandiera non sono stati grandi protagonisti come dovrebbe essere.