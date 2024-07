Pensioni anticipate 2025 soluzione stile proposta Tridico | ultime novità

Leggi tutta la notizia su pensionipertutti

(Di giovedì 25 luglio 2024) Quest’oggi vi risportiamo un interessante ‘botta e risposta’ tra il Signor Antonello ed il Dott. Perfetto. Il primo prossimo alla pensione si rivolge direttamente al nostro esperto per esprimere alcune considerazioni sul nostro sistema previdenziale, su come far sì che il sistema resti in equilibrio magari pensando ad una sorta di ‘patto’ tra datore di lavoro e lavoratore. Il primo avrebbe il vantaggio di pagare meno, contribuendo solo alla parte contributiva per un certo periodo fino all’arrivo dell’etàstica, avendo però il vantaggio di poter sostituire la risorsa con una più giovane. Dal canto suo il lavoratore potrebbe uscire prima senza dover rimetterci troppo.