Avventurieri in piazza a San Giovanni | sfide a colpi di carte dadi e strategia

(Di giovedì 25 luglio 2024) Arezzo, 25 luglio 2024 – Domenica 28 luglio l’interaCavour si trasformerà in un grande tavolo da gioco dove appassionati, esperti o semplici curiosi potranno sfidarsi adie strategie. E’ in programma, dalle ore 17 alle ore 21, un pomeriggio dedicato a Fallout, Minerim, D&D e tanti altri giochi a cura della Pro Loco in collaborazione con Ottava Brigata, Cronache di Ruolo e Mist Games e con il patrocinio del Comune di SanValdarno. Chiunque vorrà potrà sedersi a uno dei tavoli posizionati nell’elegantee mettersi alla prova, gratuitamente, immaginare e costruire nuovi mondi, studiare e ponderare le proprie ‘mosse’ e quelle altrui. Un’ampia selezione diappassionanti e momenti indimenticabili, un’occasione di intrattenimento e di condivisione.