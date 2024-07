Addio per sempre Temptation Island finale amaro per il fidanzato Lui pensava tutt’altro

Leggi tutta la notizia su tuttivip

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Tutto pronto per l’attesissima quinta puntata di2024. I telespettatori anche stavolta si aspettano grandi cose e Filippo Bisciglia sicuramente non li deluderà. Fuori le prime anticipazioni su Lino e l’ennesimo falò con Alessia. Sembra ci sia stata una sfuriata senza eguali e un colpo di scena su Maika. Il pubblico non aspetta altro e, nel frattempo, Dagospia l’ha momentaneamente saziato con una piccola, ma efficace indiscrezione. Dopo l’ultimo falò di confronto tra Lino ed Alessia, dove i due se le sono dette di tutti i colori tra urla e insulti, arriva il secondo. Ma non sarà come i fan dicredevano. “Alessia accetta di poter incontrare ancora Lino che tenta tutto per riconquistarla sul tronco tanto caro ai fan dell’isola delle corna. Peccato si sia fatto male i conti”, ha cominciato a spifferare il portale di Roberto D’Agostino.