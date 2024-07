Bonate Sotto | colori tradizioni culturali e magia estiva nei mandala all’uncinetto in via Carnovali

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di domenica 21 luglio 2024). Se sei alla ricerca di un’esperienza unica e colorata da vivere quest’estate, non puoi perderti non puoi perderti la meravigliosa installazione di, nell’Isola bergamasca. Viasi è trasformata in un vero e proprio paradiso artistico a cielo aperto grazie al lavoro appassionato di alcune donne del paese che hanno creato questi lavori crochet mozzafiato. “Un anno fa io e mia sorella abbiamo visto una foto con gli hula-hoop decorati e abbiamo deciso di riprodurli anche noi – racconta Anna Besala, cittadina die ideatrice del progetto insieme a sua sorella Imma -. Da quella semplice idea è nato un successo inaspettato”. “In totale sono stati realizzati 170– prosegue Anna -.