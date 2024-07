Aspettando Scamacca Gasp si gode Bakker

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 21 luglio 2024) Atalanta olandese volante. Nel test in famiglia, ieri pomeriggio allo stadio comunale di Zanica, davanti a 1500 tifosi nerazzurri che hanno riempito la tribuna, la squadra dierini ha svolto un allenamento a porte aperte e una partitella a ranghi misti dove i protagonisti sono stati i quattro olandesi. Su tutti l’esterno 24enne Mitch, che sembrava destinato ad andare via dopo una stagione in cui aveva fatto fatica ad ingranare, e invece è ancora in nerazzurro e appare decisamente più integrato tatticamente, convinto e motivato. L’ex PSG e Bayer Leverkusen ieri ha risolto la sfida tra i nerazzurri titolari e le riserve in bianco, a favore dei secondi, con un gran gol da centrocampo, ma soprattutto è piaciuto come giovedì nel test contro la Primavera a Clusone, per la corsa e la grinta dimostrate.