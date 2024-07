Anche Melzo al Giffoni Festival Alessandro e Giorgio i giurati | Un’esperienza magica e unica

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 21 luglio 2024)del cinema dinumero 54 al via, e in giuria c’èun po’ di Martesana: siederanno, fra gli altri cinquemila juror in arrivo da tutta la penisola,due giovani melzesi. Sono due fratelli,Fontanesca, 15 e 13 anni, allievo del primo anno al Giordano Bruno il primo e di terza media all’istituto Ungaretti il secondo, entrambi grandi appassionati di cinema e allevati a pane e film dalla mamma, giornalista ed esperta di settore. Fanno parte della giuria Generator + 13, composta da un gruppo di 600nati tra il primo maggio 2008 e il 30 aprile 2011.