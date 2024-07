Le pioniere del giornale Dalle prime assunte fino ad oggi Crollati tanti soffitti di cristallo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 19 luglio 2024) di Teresa Scarcella FIRENZE Erano anni, quelli di metà Ottocento, in cui le donne iniziavano a interessarsi alla vita politica e sociale del Paese. Alcune di loro avevano addirittura l’ardire di parlarne e di scriverne. Pochissime. Quello del giornalista era un lavoro da uomini. Le donne non potevano mettere bocca su certi temi, figuriamoci la “penna“.a quel momento le espressioni del giornalismo femminile si limitavano ai periodici, figli del secolo precedente, dedicati alla moda e alla cultura. Questioni all’epoca considerate più consone al gentil sesso. Eppure alcune di loro non erano dello stesso avviso. I quotidiani nazionali si aprono alle firme femminili tra la fine dell’800 e inizi del ’900, ospitando nelle loro pagine racconti e storie di autrici di spicco. Ma è perlopiù nel secondo dopoguerra che le donne entrano fisicamente nelle redazioni, anche a "La Nazione".