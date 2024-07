Como sequestrati 2 100 souvenir per turisti non a norma

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 18 luglio 2024), 18 luglio 2024 – I controlli della Guardia di finanza per verificare la conformità e sicurezza dei prodotti in vendita nei negozi, ha portato al sequestro di 2.100 calamite e portachiavi, venduti comeaiin due esercizi commerciali in centro a, risultati privi delle indicazioni minime richieste dalla legge e potenzialmente pericolosi per la salute dei consumatori. In questo caso l’accertamento è stato anche la conseguenza di alcune segnalazioni giunte al 117.