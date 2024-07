Deadpool & Wolverine | confermati i Deadpool Corps?

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Mancano pochi giorni all’uscita die i fan sono curiosi di vedere quali emozionanti apparizioni inaspettate potrebbero celarsi nella pellicola. L’ultimo filmato del film dei Marvel Studios sembra accennare a quest’ultimo aspetto, ma non nel modo in cui i fan si aspettavano. Il nuovo teaser trailer dioffre un breve sguardo a Lady, oltre a un’inquadratura di diverse figure con gli stivali diin piedi l’una accanto all’altra. Anche se al momento non ci sono conferme, questa inquadratura sembra certamente suggerire l’arrivo del, una squadra a cui il Mercenario Chiacchierone è associato nei fumetti.