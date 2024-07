Aggiudicati i lavori per la riqualificazione dell’area circostante il fiume Galeso 

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Tarantini Time QuotidianoÈ stata aggiudicata questa mattina la gara per l’affidamento di un intervento di puliziaprospicente e degli argini delGaleso. In particolare, l’intervento di bonifica delle zone ha l’obiettivo di recuperare le stesse dal punto di vista ambientale, paesaggistico e naturalistico. L’intervento consisterà essenzialmente nella rimozione dei rifiuti ed in una accurata pulizia delle aree interessate oltreché nella realizzazione della recinzione lungo il corso del, sia per ragioni di sicurezza sia per evitare lo sversamento dei rifiuti. L’importo di spesa è di 100mila euro già previsto nei fondi di bilancio della Provincia di Taranto. Si tratta di un primo intervento per riqualificare l’area a cui ne seguiranno ulteriori una volta ottenuti i finanziamenti necessari.