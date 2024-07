Schianto in auto a Cadelbosco conducente in ospedale

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 16 luglio 2024)Sopra (Reggio Emilia), 16 luglio 2024 – Un uomo è rimasto ferito in serata in un incidente stradale accaduto in via Argine Francone, alla periferia diSopra, in località Ponte Forca, nella zona a nord del paese. Per cause al vaglio dei carabinieri, un’vettura ha sbandato, finendo nel fossato laterale. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, con l’ambulanza della Pubblica assistenza giunta dalla sede di Castelnovo Sotto. E’ stato necessario anche l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Guastalla per poter favorire in sicurezza il recupero dell’mobilista, poi affidato alle cure del personale inviato dal 118. Dopo i primi soccorsi, si è provveduto al trasporto del ferito al Santa Maria Nuova di Reggio. Non sembra essere in pericolo di vita.