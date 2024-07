Tutto esaurito per lo show Nostalgia90

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 15 luglio 2024) Circa seimila persone. Un successo strepitoso. Sold out ad Altopascio per lo spettacolo ““ il primo evento dell’estate targato Centro Commerciale Naturale Altopascio. Musica anni 90 edi luci, ballerine, hanno elettrizzato il pubblico l’improvvisata pista da ballo di piazza Tripoli e via Cavour. Già da qualche giorno,dai riscontri sulle interazioni su i social ,erano iniziate a trapelare le prime stime sulle presenze alla serata, ma un tale successo è andato oltre le aspettative. Già dall’ora di cena l’affluenza si è fatta costante nelle attività locali supportate dai trucks dello street food allestito nella via principale del paese. Uno spettacolo unico e un’organizzazione all’altezza hanno permesso di poter godere di una serata di divertimento che ha visto tanti nostalgici degli anni 90 ma anche tante famiglie grazie alle attrazioni ed esibizioni che hanno fatto da contorno.