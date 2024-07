Tour de France record negativo per l' Italia | 100 tappe senza una vittoria

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 15 luglio 2024) Roma, 15 luglio 2024 - Degli 8ni partiti da Firenze, dopo due settimane di corsa, ne sono rimasti 6 a causa dei ritiri di Michele Gazzoli e Alberto Bettiol, quest'ultimo anche preoccupante in vista delle Olimpiadi nonostante le rassicurazioni del diretto interessato: il migliore nella classifica generale delde2024 è Giulio Ciccone, ottavo con un distacco di 15'48'' da Tadej Pogacar. Un'eternità dal corridore che, insieme a Jonas Vingegaard, come si suol dire sta facendo un altro sport trovando finora in un pacchetto di patatine e in una ciabatta calpestate forse gli 'avversari' più pericolosi: un dato di fatto che però non basta a consolare il movimento azzurro, che tocca quota 100, come leunadi unno.