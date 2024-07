Sfigurato al volto con una bottigliata | in due a processo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 13 luglio 2024) Uno lo ha spintonato cercando di dargli un pugno, l’altro è arrivato di spalle e lo ha colpito alla faccia con una bottiglia di vetro che gli ha tagliato la guancia. E’ l’aggressione che avrebbe subito un anconetano di 24 anni da due fratelli marocchini di 32 e 24 anni, residenti a Chiaravalle. La vittima si trovava al bar Piccadilly di Chiaravalle quando non vedendo più un amico è uscito fuori per cercarlo. Varcata la porta per uscire ha sentito un gruppo di persone che litigavano poco distante, vicino alla banca. Si è avvicinato intravedendo in quella direzione il suo amico ma in due lo hanno picchiato. Una vendetta perché due mesi prima l’anconetano aveva soccorso uno straniero, suo conoscente, trovato in strada in una pozza di sangue. A pestarlo era stato il 24enne marocchino che non avrebbe gradito il suo intervento.