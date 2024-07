Scopriamo l’emendamento Mulè | ben più del piccolo passo che sembra

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 12 luglio 2024) Prima o poi i nodi vengono al pettine e però se li si lascia attorcigliarsi sempre di più e poi si tira, forte e all’improvviso, si rischia di fare danni seri. E se serve mancanza di equilibrio l’Italia è maestra, salvo poi, per carità di patria, accettare tutti i compromessi necessari per ricomporre le cose. Il caso relativo alci consegna un mondo del calcio, quello italiano, in mano a soggetti sprovveduti o, nella migliore delle ipotesi, confusi. Molto confusi. Proviamo a mettere ordine, ma la faccenda è complicata, in verità: mentre Gravina capisce di essere sempre più solo e col biglietto di sola andata in tasca (le parti che contano – note e occulte – hanno già individuato il candidato/successore, con buona pace di Gravina stesso, ma questa è un’altra storia della quale ci occuperemo presto) già da qualche mese qualcuno prova a ridurre il suo potere.