Tour de France Vince ancora Girmay Roglic van Aert e il rischio ciclogeologico

(Di giovedì 11 luglio 2024) Secondo Géorisques – il progetto del Ministero della Transizione ecologica e della Coesione Territoriale e l'Istituto pubblico delle scienze della Terra che monitora ilidrogeologico nel territoriose –, la zona di Villeneuve-sur-Lot non è per niente tranquilla. È esposta aldi ondate di caldo e di freddo, aldi tempeste e frane, di alluvioni e di movimenti terrestri che possono causa il collasso di alcune parti del territorio. Chissà se è per questo che ogni volta che ildearrivava dalle parti di Villeneuve-sur-Lot il gruppo si prende una giornata di semiriposo e lascia andare la fuga. Sono passati ventiquattro anni dall’ultima volta e ventiquattro anni sono tanti, abbastanza da dimenticarsi di quello che è stato e di ciò che si è imparato.