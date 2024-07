Mutui quale tasso conviene scegliere a luglio

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di mercoledì 10 luglio 2024) I tassi deia maggio si confermano in calo per il sesto mese consecutivo. Lo scorso mese la percentuale si è assestata al 3,61%, un calo evidente se si pensa che a a novembre 2023 si è raggiunto il picco del 4,50%. Un’inversione di rotta significativa rispetto agli ultimi due anni, quando i tassi die prestiti alle stelle minavano qualsiasi desiderio di nuovi acquisti immobiliari. A pesare sono soprattutto le decisioni della Banca centrale europea, che per la prima volta da dal 2019 ha ridotto di un quarto di punto percentuale ilsui depositi dal 4 al 3,75%. Calano i tassi di interesse a maggio Dopo due anni difficili a causa della crisi economica legata alla pandemia e alla situazione geopolitica, il 2024 si può considerare un anno di svolta.