Jennifer Lawrence protagonista e produttrice dell’adattamento del fumetto Why Don’t You Love Me?

(Di mercoledì 10 luglio 2024)delWhyYouMe?ha annunciato un nuovo progetto. A24 ha opzionato la graphic novel di Paul B. Rainey WhyYouMe?, scegliendocomee Robert Funke per scrivere l’adattamento del film. La notizia arriva poche settimane dopo la notizia cheprodurrà e reciterà in The Wives, un giallo ispirato a Real Housewives che sarà co-prodotto da Apple Studios e A24, che Apple Original Films ha ottenuto in una situazione altamente competitiva. Pubblicata nel 2023, la graphic novel è una commedia incentrata su una coppia alle prese con il loro matrimonio mentre sente che qualcosa non va bene nella loro realtà. I produttori del film sarannoe Justine Ciarrocchi per Excellent Cadaver, Ari Aster, Lars Knudsen ed Emily Hildner per Square Peg e A24.