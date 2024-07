LIVE Paolini-Navarro 6-2 6-1 Wimbledon 2024 in DIRETTA | l’azzurra domina e scrive una pagina leggendaria del tennis italiano

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 9 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SINNER-MEDVEDEV DALLE 14.30 20:13 Si chiude qui la nostratestuale di. Grazie per aver seguito l’evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di serata. 20:13 La delusione per la sconfitta di Jannik Sinner è stata cancellata da una super Jasmine, che diventa la primata italiana ad issarsi fino alle semifinali di. E non è finita! 20:12 Vittoria in un WTA 1000, finale al Roland Garros fermata soltanto dalla numero uno del mondo Iga Swiatek, ed almeno semifinale a, il tutto ciò giocando alli strepitosi anche il doppio con Sara Errani. UNA GIOCATRICE IMMENSA! 20:10 Una partita strepitosa della toscana, che ha dipinto, sommergendo l’avversaria di vincenti e mostrando una condizione psicofisica impeccabile.