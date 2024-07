Pioggia di bond da UniCredit per gli amanti del reddito fisso

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 8 luglio 2024)a interessi fissi o variabili, oppure a tasso misto. È assai variegato il panorama delle obbligazioni emesse nell’ultimo anno da diverse banche italiane o straniere e destinate agli investitori retail, cioè all’ampia platea dei risparmiatori privati che nel nostro Paese hanno riscoperto un loro vecchio amore: quello per i titoli obbligazionari, i quali hanno recuperato appeal grazie all’aumento dei tassi d’interesse. Tra gli emittenti più prolifici c’è il gruppo(nella foto a sinistra, il ceo Andrea Orcel), attraverso il team di Public Distribution, che oggi ha sul mercato oltre 7mila prodotti tra, strumenti derivati come i certificati di investimento e prodotti a leva (si veda l’articolo nella pagina qui a fianco). "Tra ottobre del 2023 e giugno di quest’anno – dice Marco Medici (nella foto a destra), responsabile Public Distribution Italia di– abbiamo effettuato ben 9 emissioni obbligazionarie, in media una al mese, cercando di andare incontro a un ampio spettro di bisogni degli investitori".