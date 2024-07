Drew McIntyre | Adam Pearce sei un incompetente!

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di lunedì 8 luglio 2024) A Money In The Bankè riuscito a conquistare la preziosa valigetta per poi incassarla poco dopo inserendosi nel match tra Damian Priest e Seth Rollins valido per il World Heavyweight Title. Lo scozzese, però, è stato ancora una volta fregato da CM Punk. Unfurioso si è poi presentato al panel dei giornalisti/commentatori e nel caos ha colpito il GM. Alla fine è arrivata la sanzione disciplinare.è stato sospeso a tempo indeterminato.ancora controLa rabbia dinon accenna a diminuire dopo che CM Punk lo ha nuovamente fregato. Il GM di Raw ha sospeso lo scozzese a tempo indeterminato, il quale via social ha replicato con due parole: “Se avessi fatto il tuo lavoro come si deve non ti saresti trovato in quella situazione, non ti saresti trovato nel fuoco incrociato.