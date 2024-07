Un aiuto a parrocchia e partorienti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 6 luglio 2024) L’annata lionistica del LC Parabiago Giuseppe Maggiolini si è conclusa il 30 giugno scorso ed ha fatto in modo che si potessero consegnare due sostanziosi assegni. Il primo è stato consegnato nelle mani di Don Maurilio Frigerio, parroco di Parabiago, destinato alle spese necessarie per sistemare l’organo delladi Villastanza (frazione di Parabiago) che, proprio durante il periodo Natalizio dello scorso anno, è stato profanata da un insano gesto e distrutta in parte dal fuoco da un maghrebino nato in Italia. Un gesto che ha distrutto l’interno della chiesa, destando una grande ondata di indignazione in tutta la zona. Il secondo assegno è andato invece a Norberto Albertalli (nella foto), personaggio legnanese legato per anni al palio e al Legnano calcio, per la Fondazione dei quattro Ospedali della Zona Asst con particolare destinazione alla struttura legnanese per l’acquisto di un letto di ultima generazione per le