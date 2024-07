Rhove è uscito ‘Di Rho’ | la provincia torna alla ribalta

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 6 luglio 2024) Di Rho. Samuel Roveda deve moltocittà in cui è nato. E il suo nome lo evidenzia in modo molto chiaro:deriva proprio da questo. Il rapper, diventato molto famoso con il brano 'Shakerando' e famigerato anche con qualche intemperanza con il pubblico durante i live del passato, continua ad avere un legame molto forte con la città natale. Pur raccontandone non solo virtù, ma anche numerosi vizi. D'altro canto, è quello che si conviene a chi vuole raccontare il mondo in cui è cresciuto e nel quale ancora vive senza barriere. 'Sei qua di Rho, bebe, sei qua di Rho s? ticci le shoes mett?ndo i lacci dentro le shoes' è il ritornello di 'Di Rho', singolonella notte fra giovedì 4 e venerdì 5 luglio insieme agli altri due brani ‘Ma belle’ e ‘Chakall’.