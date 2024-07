Investita a Maleo In ospedale la campionessa Marta Cavalli

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 6 luglio 2024), laventeseienne di ciclismo, è stata travolta da un’auto ieri attorno a mezzogiorno all’altezza della rotonda d’ingresso a, sulla Provinciale 234, a poca distanza dall’innesto per Pizzighettone. L’atleta cremonese, residente a Formigara, era in sella alla propria bicicletta e stava effettuando una sessione di allenamento insieme a una compagna: laitaliana ed europea è arrivata all’altezza della rotonda quando è statada una Golf ed è caduta rovinosamente a terra. Subito soccorsa, la ciclista dopo i primi accertamenti sul posto a opera dei sanitari del 118 arrivati in automedica e ambulanza, è stata trasferita in codice giallo al Pronto soccorso di Cremona. Era cosciente e lamentava traumi e dolori in diverse parti del corpo.