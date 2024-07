LIVE Italia-Porto Rico 57-57 Preolimpico basket 2024 in DIRETTA | 12 punti per Gallinari Ricci pareggia dalla lunetta! Ultimi 10? decisivi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 5 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA59-62 Gian Clavell dall’arco allo scadere dei 24 secondi: +3! 9, 7 rimbalzi e 3 assist per il Capitano azzurro finora. 59-59 NICOLO’ MELLII CONTI CON LA SCHIACCIATA. Canestro non valido per fallo in attacco di Achille Polonara! Terzo fallo per l’ala marchigiana della Virtus Bologna. 57-59 Schiacciata di Christopher Ortiz: vantaggio! Inizia il parziale conclusivo: forza Azzurri, crediamoci tutti insieme! Va in archivio anche il terzo quarto: all’ultima pausa breve match in perfetta parità sul 57-57! 57-57 ‘Pippo’i conti! 55-57 1/2 per Nico Mannion a cronometro fermo: l’rimane a contatto, -2! Quarto fallo di George Conditt: il CT Nelson Colón dovrà sicuramente gestire il suo minutaggio fino alla fine del match.