LIVE Cobolli-Tabilo 2-3 Wimbledon 2024 in DIRETTA | prime fasi dell’incontro

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 4 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3-2 Game. Con un’altra prima esterna il cileno tiene la battuta. 40-30 Peccato.risponde alla prima ma stecca il dritto successivo. 30-30 Prima esterna vincente del sudamericano. 15-30 Intelligente il passantino stretto di rovescio velenoso di Flavio. 15-15 Il nastro trascina fuori il dritto del cileno. 15-0 Guadagna progressivamente campo, che chiude poi con lo smash. 2-2 Gamesotterra la risposta di rovescio e torna alla battuta. 40-15 Prima e schiaffo al volo a segno per l’azzurro. 30-15 Scarico invecesu questo rovescio. 30-0 Servizio e dritto a bersaglio per il romano. 15-0 Dritto inside out vincente splendido di Flavio. 2-1 Game. ACE di seconda del sudamericano.